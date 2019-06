Drei Spieler in der Mauer reichen aus

Jetzt trifft die Schweizer Nationalmannschaft auf England. Ich habe natürlich beide Halbfinals der Nations League verfolgt, das Spiel der Schweizer war klar das bessere. Holland gegen England war mir zu viel taktisches Geplänkel.

Die Schweizer hingegen haben gegen Portugal, den Europameister, hervorragend gespielt. Das war eine unterhaltsame Partie. Am Ende machte Superstar Cristiano Ronaldo den Unterschied. Es war so, wie ich vor dem Spiel bereits gesagt hatte: Du siehst ihn kaum, und dann macht er aus dem Nichts seine Tore. Das ist schlicht Weltklasse. Einzig beim Freistoss zum 1:0 halfen die Schweizer mit. Ich verstehe einfach nicht, weshalb so viele Spieler in der Mauer stehen müssen. Mit drei Mann vor ihm hätte Goalie Yann Sommer den Ball gesehen, so aber war er chancenlos. Ich stellte früher als Feldspieler stets eine kleine Mauer – ich war der Äusserste, immer einen halben Meter neben dem Pfosten. Das reicht vollkommen.