Drei Posterboys begeistern die Fussballwelt

Neben den 18-jährigen Brasilianern Vinicius Junior (Real Madrid) und Rodrygo (noch Santos, bald Real Madrid) sowie Deutschlands Kai Havertz (Leverkusen) gehören drei zu den begehrtesten U-20-Fussballern, die wie die Schweiz am Finalturnier der Nations League diese Woche in Portugal teilnehmen werden.

Englands tolle Perspektive

Es ist keineswegs ausgeschlossen, dass Englands Jadon Sancho, Hollands Matthijs de Ligt ­sowie Portugals João Félix am ­Final Four ihre bereits schwindelerregenden Marktwerte in die Höhe treiben. Sancho, Typ Hochgeschwindigkeitsdribbler, wird ab 120 Millionen Franken gehandelt, nachdem er bei Borussia Dortmund eine starke Saison ­absolviert hat.

«Er ist ein guter Junge», sagt sein Clubtrainer Lucien Favre. Aber der Schweizer betont: «Er kann sich noch in allen Bereichen verbessern.» Sancho, seit wenigen Wochen 19, figuriert auf der Wunschliste aller Premier-League-Edelvereine, fühlt sich in Dortmund aber in dieser frühen Phase seiner Karriere ideal aufgehoben. Er stammt aus der Nachwuchsschule von Manchester City, sah vor zwei Jahren im Starensemble von Coach Pep Guardiola jedoch keine günstige Perspektive und ging in die Bundesliga. Sancho ist das prominenteste Beispiel einer Reihe junger Fussballer, die bei den Grossclubs Englands in hochmodernen Leistungszentren mit bis zu 18 Rasenplätzen ausgezeichnet ausgebildet werden, den Sprung in die Stammformation allerdings nicht realisieren.

Jadon Sancho ist mit seiner aufregenden Spielweise der Posterboy einer bemerkenswert starken englischen Generation. Die Fülle an begabten Akteuren führte zum U-20-WM-Titel 2017. Auch Marcus Rashford (21) von Manchester United, Trent Alexander-Arnold (20) und Joe Gomez (22) von Champions-League-Gewinner Liverpool, Phil Foden (19) von Manchester City, Callum Hudson-Odoi (18) und Ruben Loftus-Cheek (23) von Chelsea, Dele Alli (23) von Tottenham sowie Ryan Sessegnon (19) von Fulham zählen zu den Hoffnungsträgern. Und weil Harry Kane, John Stones, Eric Dier (alle 25) und Harry Maguire (26) ebenfalls noch relativ jung sind, steht Englands Auswahl vor einer verlockenden Zukunft.

Bereits Captain bei Ajax

Das gilt auch für Holland, das den heiklen Umbruch nach der Generation um Arjen Robben und Wesley Sneijder smart moderiert hat. Ajax Amsterdam gab in dieser Champions-League-Spielzeit eine Kostprobe der ­holländischen Nachwuchsarbeit ab – mit einem Captain, der keine 20 ist.