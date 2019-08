Die unglaubliche Serie des Geissbocks

Im ersten Saisonspiel trifft er immer

Die Datenbank-Spezialisten von OptaJoe haben das getan und herausgefunden: Pukki trifft seit 2012 in seinem ersten Saisonspiel immer mit seinem ersten Schuss aufs Tor. Und diese Serie liess er auch in Anfield gegen Champions-League-Sieger Liverpool nicht reissen. Pukki traf in der 64. Minute, als seine Mannschaft 0:4 zurücklag.

8 - Teemu Pukki has scored with his first shot on target in each of the last eight league seasons (across Schalke 04, Celtic, Brøndby IF & Norwich City careers); a record stretching back to the start of 2012-13. Finnish. pic.twitter.com/CnCtWoM23X

— OptaJoe (@OptaJoe) August 9, 2019