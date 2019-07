Die Polizei verhört Cristiano Ronaldo

Ronaldo sei im Zuge der Ermittlungen gegen den Football-Leaks-Enthüller Rui Pinto als Zeuge und Opfer einvernommen worden, berichtet die Zeitung weiter. Die Fussball-Enthüllungsplattform hatte das Briefkastenfirmen-Konstrukt zur Steuervermeidung des 157-fachen portugiesischen Nationalspielers publik gemacht. Danach musste Ronaldo, der im vergangenen Sommer von Real Madrid nach Italien gewechselt hatte, eine Busse von 19 Millionen Euro an den spanischen Staat bezahlen.

Verfahren in den USA droht weiterhin

Auch die Vergewaltigungsvorwürfe der US-Amerikanerin Kathryn Mayorga wurden durch Football Leaks öffentlich. Das Ex-Model behauptet, im Jahr 2009 in Las Vegas vom Superstar zum Sex gezwungen worden zu sein. Mayorga hatte im vergangenen September in ihrer Heimat Anzeige gegen Ronaldo erstattet. Dem Portugiesen droht deshalb ein Verfahren in den USA. Er hat die Anschuldigungen stets vehement bestritten und sprach von einvernehmlichem Sex.

Pinto wurde im März von Ungarn an sein Heimatland ausgeliefert. In Osteuropa hatte er sich nach der Veröffentlichung von brisanten Dokumenten aus der Fussballbranche (ihm wurden über 70 Millionen Dokumente von verschiedenen Quellen zugespielt) unter Hausarrest aufgehalten. Seither sitzt der 30-Jährige in Portugal in Untersuchungshaft. Ihm wird unzulässige Aneignung und Verbreitung von Daten sowie versuchte Erpressung vorgeworfen. Pintos Anwälte bezeichnen ihn als «europäischen Whistleblower».