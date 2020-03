Die Meisterschaft 2019/20 wird wohl nicht gewertet

Seit dem 15. März und der Ausrufung des Notstandes durch den Kanton Basel-Landschaft ruht auf den regionalen Fussballplätzen bis mindestens zum 30. April der Ball. Am Freitag wurde bekannt: Die Meisterschaft 2019/20 im Zuständigkeitsbereich des Fussballverbandes Nordwestschweiz wird auch danach kaum aufgenommen. Dies ist einem offenen Brief an alle Vereine des Fussballverbandes Nordwestschweiz zu entnehmen, den der Vorstand am Freitag publizierte.