Die Magie des Rückspiels

Es wäre eine Premiere für den FC Basel. Noch nie ist er in seiner Vereinshistorie nach einer 1:2-Hinspiel-Niederlage in einer Europacup-Heimpartie eine Runde weitergekommen. Gelingt der Exploit, wäre dies also ein weiterer geschichtsträchtiger Erfolg für den Club. Hingegen dürften den FCB-Anhängern sechs Begegnungen in Erinnerung geblieben sein, in denen die Basler nach einem verlorenen Spiel im ersten Vergleich am Ende dennoch jubeln durften. Die BaZ blickt auf diese Partien zurück.