Es ist die Leidenschaft, die beim FCB Leiden schafft

Freude im Training. Freude im Spiel. Viel Leidenschaft. Und natürlich auch viel Enthusiasmus. Es sind diese Worte, die ein strahlender Peter Zeidler nach der Partie wählt, um zu erklären, warum seine Mannschaft aktuell dort steht, wo sie steht: An der Spitze der Super-League-Tabelle. Punktgleich mit dem BSC Young Boys, aber mit der besseren Tordifferenz. Und damit fünf Zähler vor jenem Gegner, dem man an diesem Sonntag eine kleine Lektion in Sachen Einstellung erteilt hat: dem FC Basel.