Die Jagd nach André M.

Heute, am Samstag, geht es wieder los in der Super League. Der FC Basel empfängt den FC Thun. Die Young Boys treten im Stade de Suisse gegen Xamax Neuchâtel an. Und im Fernduell zwischen dem FCB und YB geht es natprlich weiterhin um die Tabellenspitze. Nur ein Punkt trennt die beiden Konkurrenten nach zehn gespielten Runden. Und so viel Spannung hat die Super League ja tatsächlich schon länger nicht mehr geboten.