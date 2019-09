Die Internationalisierung des rotblauen Netzwerks

Zwischen Basel und Buenos Aires liegen etwas mehr als 11000 Kilometer. Aber was sind schon ein paar Flugstunden, wenn es um die Suche nach dem nächsten Fussball-Supertalent geht?

Der FC Basel wird jedenfalls weitersuchen, und zwar nicht nur in der umliegenden Region oder im indischen Chennai, das übrigens «nur» 7650 Kilometer von Basel entfernt ist. Sondern künftig auch in Argentinien. Am Wochenende hat der Verein mit Vertretern des Clubs Atlético San Lorenzo de Almagro eine «Absichtserklärung für eine Zusammenarbeit im Sportbereich» unterschrieben, so heisst es in der offiziellen Mitteilung.