Die gefährlichen Ladenhüter aus der Basler Gruppe

Im März 2016 war der FC Sevilla der bisher letzte Gegner des FC Basel in der Europa League. Etwas mehr als 22'000 Menschen besassen ein Ticket für das Achtelfinal-Hinspiel; gegen einen der grössten Clubs aus der Primera Division und Seriensieger des Wettbewerbs. Ein paar Tage zuvor hatte der FC Basel 3000 Tickets mehr abgesetzt – für die Super-League-Partie gegen den FC Vaduz. Es ist in Basel also schwierig, die Europa League an die Fans zu bringen. Vor allem dann, wenn nicht Sevilla der Gegner ist, sondern Getafe, Krasnodar und Trabzonspor.