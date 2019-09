Die fünf wichtigsten Antworten vor dem Spiel in Irland

Natürlich liegt die Schweiz bei einer Niederlage heute Abend neun Punkte zurück, aber sie hat in dem Fall noch immer alle Zeit, um den Schaden zu beheben: Sie hat die beiden Pflichtaufgaben gegen Gibraltar ebenso noch vor sich wie das Heimspiel gegen Georgien. Und eben auch das Heimspiel gegen Irland. Nicht zu vergessen ist: Die Iren haben ein drängendes Problem, und das ist das seit langem das Toreschiessen.

«Seit der Gruppenauslosung wissen wir, dass das einer der Schlüsselspiele ist», sagt Petkovic sagt zum Match von heute. Und nimmt ihm im nächsten Atemzug gleich wieder die Bedeutung: «Aber es ist kein entscheidendes Spiel.»

4. Wie gewinnt die Schweiz dieses Spiel?

Die Iren sind nicht berühmt dafür, den feinen Fussball zu pflegen. Und auch wenn sie es versuchen, stossen sie an Grenzen, die im letzten Drittel des Spielfeldes beginnen. Ihre Stärke ist die Physis, die Leidenschaft. Fabian Schär sagt: «Kämpferisch und körperlich sind sie sehr präsent.» Die meisten irischen Spieler kennt er aus der Premier League, aus Spielen gegen Burnley, Brighton oder Everton. Granit Xhaka sagt: «Irland ist vom Physischen her besser als wir.»

Die Gefahr ist erkannt, die Schweizer können sich nicht einfach darauf verlassen, was sie vom Gegner abhebt, und nicht vom Spielerischen allein leben. Sie müssen mit der richtigen Einstellung auf den Platz geben, dass sie ein harter, unangenehmer Kampf erwartet. Die Erkenntnis muss sein: Punkte sind wichtiger als ein Schönheitspreis.

Coach Petkovic hat den letzten Besuch im Aviva Stadium von Dublin im März 2016 noch im Kopf. Es war von Unterhaltung und Qualität her ein grässlicher Abend, eines ist ihm trotzdem zur Lehre geworden: «Wir müssen schon vor dem Anpfiff bereit sein.» Damals verlor die Schweiz ein Testspiel auf dem Weg an die EM in Frankreich durch ein Gegentor in der 2. Minute 0:1.

5. Kennt man eigentlich einen dieser Iren?

Der Nation fehlen die grossen Namen von einst, ein Given, Stapleton, Quinn, Aldridge, Givens, Duff, Brady, und es fehlen die Keanes: Robbie, der Rekordtorschütze mit langer Vergangenheit bei Tottenham, und erst recht Roy, der Mittelfeldarbeiter, der mit seiner fanatischen Art Manchester United in den Neunzigerjahren zu Titeln in Serie trieb.