Die Ausgangslage vor den letzten EM-Qualifikationsspielen

Und sogar bei einer überraschenden Niederlage im EM-Endspurt könnte die Schweiz doch noch an der Endrunde im kommenden Jahr teilnehmen. Es gibt nämlich ein Szenario, in dem der Schweiz ein einziger Punkt zum Weiterkommen genügt: Wenn die Dänen am letzten Spieltag Irland schlagen, sind sie Gruppensieger. Dann würde der Schweiz ein Punkt genügen – mit 12 Zählern hätte sie zwar gleich viele wie die Iren, aber auch in diesem Szenario die bessere Tordifferenz aus den Direktbegegnungen. Spielen Dänemark und Irland ein Unentschieden mit mindestens einem Tor, wären übrigens die Dänen sicher weiter.

Gruppe A

Tabellenführer England (15 Punkte) reicht ein Punkt gegen Montenegro und Kosovo, um sicher an der Euro dabei zu sein. Spannend wird es hinter dem Favoriten. Tschechien (12 Punkte) und Kosovo (11 Punkte) treffen sich zum Verfolgerduell. Bitter für Kosovo: Selbst bei einem Sieg wäre es gut möglich, dass das von Bernard Challandes gecoachte Team die direkte Qualifikation verpasst. Denn: Gegen England zu punkten, kann nicht erwartet werden, während Tschechien zum Schluss auf Bulgarien trifft. Immerhin hat Kosovo dank dem Sieg seiner Nations-League-Gruppe via Playoff die Chance, doch noch an der Euro teilzunehmen.

Gruppe B

Ein Team ist bereits qualifiziert, es heisst allerdings nicht Portugal. Der Europameister steht mit 11 Punkten hinter der Ukraine auf dem zweiten Platz. Dass sich die Portugiesen nicht für die Endrunde qualifizieren, scheint aber sehr unwahrscheinlich. Auch wenn Verfolger Serbien (10 Punkte) gegen Luxemburg und die Ukraine gewinnt, reichen Cristiano Ronaldo und seinen Teamkollegen zwei Siege gegen Litauen und Luxemburg für die EM-Teilnahme.

Gruppe C

Drei Punkte trennen Deutschland (15), die Niederlande (15) und Nordirland (12). Das schwierigste Restprogramm hat Nordirland, das zuerst die Niederlande empfängt und zum Abschluss nach Deutschland reisen muss. Die Deutschen empfangen zudem Estland. Die Niederlande spielt im letzten Qualifikationsspiel zu Hause gegen Estland. Aufgrund der Tordifferenz aus den Direktbegegnungen kann es also sogar sein, dass Nordirland zwei Siege gegen die beiden Konkurrenten nicht für die EM-Teilnahme reichen.

Gruppe E

Im letzten Spiel gegen die drittplatzierten Slowaken (10 Punkte) reicht Kroatien (14) ein Punkt, um das EM-Ticket zu lösen. Auf Rang zwei steht Ungarn (12), das zum Abschluss auf Wales (8) trifft. Für die Slowakei wäre auch nach einer Niederlage gegen Kroatien noch alles möglich, die letzte Partie bestreitet sie gegen Schlusslicht Aserbeidschan. Bessere Chancen, als es aussieht, hat übrigens Wales: Zwei Siege gegen Aserbeidschan und Ungarn würden auf jeden Fall reichen, um an der EM dabei zu sein.

Gruppe F

Wenig überraschend ist Spanien (20 Punkte) bereits qualifiziert. Dahinter haben die Schweden (15) alle Vorteile auf ihrer Seite. Im vorletzten Spiel treffen sie auf Verfolger Rumänien (14), und auch bei einer Niederlage sieht es für den Schweizer WM-Achtelfinalbezwinger nicht schlecht aus. Rumänien trifft nämlich zum Abschluss auf Spanien, Schweden auf die Färöer.

Gruppe G

Hier ist es denkbar einfach: Polen (19 Punkte) ist schon durch, Österreich (16) braucht gegen Nordmazedonien (11) oder Schlusslicht Lettland ein Remis, um sich für die EM zu qualifizieren.

Gruppe H

Auch hier gibt es eigentlich wenige offene Fragen. Frankreich und die Türkei haben beide 19 Punkte auf dem Konto, die Türken treffen auf das drittplatzierte Island (15 Punkte). Selbst bei einer Niederlage dort müssten sie auch gegen Andorra Punkte liegen lassen, um die Euro zu verpassen.

Gruppe I

Belgien (24 Punkte) und Russland (21) sind bereits durch, in der vorletzten Partie geht es nur noch um den Gruppensieg.

Gruppe J

Hier ist Italien (24 Punkte) relativ locker durchmarschiert. Auf dem zweiten Rang liegt Finnland (15), das nur einen Sieg gegen Liechtenstein braucht, um Verfolger Armenien (10) definitiv abzuschütteln und sich erstmals für eine EM zu qualifizieren.