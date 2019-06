Die aufwühlende Woche des Xherdan Shaqiri

«Ich musste mich zusammenreissen, um hier eine gute Leistung zu bringen», sagte der Linksfüsser kurz nach dem unglücklichen 1:3 gegen Portugal. Dafür verzichtete er nach eigener Aussage während der rauschenden Party gänzlich auf Alkohol. Vielleicht auch deshalb konnte er sich bei der Parade noch einmal auszeichnen: Als Trainer Jürgen Klopp vom Teambus zu stürzen drohte, stand Shaqiri daneben und hielt ihn gedankenschnell am Arm fest. Vielleicht meinte er auch solche Dinge, als er an der Medienkonferenz am Donnerstag sagte: «Alle im Team sind wichtig, nicht nur die elf, die spielen.»

Wichtig war er dann auch drei Tage später auf dem Rasen, trotz der Niederlage in Porto: Im Offensivspiel war er der Aktivposten von Vladimir Petkovics Team, der «Tages-Anzeiger» gab ihm sogar die Note 5,5.