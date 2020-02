Die alten Hasen können es noch

Silvan Widmer: 5

Schlägt nach handgestoppten neun Sekunden einen Ball in den Zürcher Strafraum, der am Ursprung des 1:0 steht. Es ist der Auftakt zu einer Startphase, in der er (wie auch Valentin Stocker) die grosszügigen Freiräume in der FCZ-Abwehr ausnutzt. Nach der Halbzeit dann nicht mehr ganz so offensiv, aber auch ohne nennenswerte Fehler.

Eray Cömert: 5

Zeigt, warum er an der Seite von Alderete so wichtig für das Basler Spiel ist. Gewinnt die meisten seiner Duelle und zeigt auch im Spielaufbau seine Qualitäten. Ja, ein kleiner Wackler ist da, als er Kramer ungewollt den Ball auflegt (60.). Aber sonst ein rundum überzeugender Auftritt.

Omar Alderete: 5

Zeigt, warum er an der Seite von Cömert so wichtig für das Basler Spiel ist. Gewinnt die meisten seiner Duelle und zeigt auch im Spielaufbau seine Qualitäten. Nicht mal ein kleiner Wackler bleibt in Erinnerung. Ein rundum überzeugender Auftritt.

Blas Riveros: 4,5

Ist – neben Orges Bunjaku – die zweite Überraschung in der Basler Starformation. Bekommt den Vorzug vor Raoul Petretta und zeigt, dass er mit mehr Offensivdrang ausgestattet ist als der Deutsch-Italiener. Ist zwar an keinem der Basler Treffer beteiligt, kommt dieses Mal aber auch ohne groben Fehler in der Defensive aus.

Taulant Xhaka: 5

Muss sich in der 56. Minute einen Verband anlegen lassen. Aber das hält einen wie Taulant Xhaka natürlich nicht davon ab, den Klassiker gegen den FCZ bis zum Abpfiff zu bestreiten. Ist im Zentrum der verlässliche Antreiber, Zweikämpfer und Anweiser für den jungen Bunjaku an seiner Seite.

Valentin Stocker: 5,5

Hat vor dem Spiel das Gespräch mit Fabian Frei gesucht und man wüsste ja schon gerne, was er da gesagt hat, um seinen Mitspieler zu drei Toren zu animieren. Stocker selbst ist nach seiner abgesessenen Sperre aber nicht weniger wichtig. Erzielt das 2:0 kurz vor der Pause mit einem sehenswerten Distanzschuss und treibt seine Mannschaft auch sonst zum 4:0 im Klassiker.

Fabian Frei: 6

Vielleicht waren es zwölf Sekunden, vielleicht auch nur elf. Aber für den Rekord zum schnellsten Tor der Super League von Moussa Konaté (10 Sekunden) hat es nicht ganz gereicht. Es ist aber der einzige Makel in seinem Spiel: Bringt die Basler in Führung, erzielt das 3:0, später noch das 4:0. Und zeigt zusammen mit Valentin Stocker, dass die alten Basler Hasen es immer noch können.

Orges Bunjaku: 5

Mit Orges Bunjaku hatte vor dem Spiel niemand gerechnet, darum hier mal ein paar nützliche Fakten zum Mittelfeldspieler: 18 Jahre alt, ausgebildet bei Rapperswil-Jona, ab der U15 dann beim FCB. Seit Januar mit einem Profivertrag ausgestattet. Und seit Samstag nun mit seinem ersten Spiel in der Super League – inklusive Assist zum 2:0 und einer auch sonst überzeugenden Leistung.

Kevin Bua: 4

Nach einer halben Stunde ist die Partie für ihn schon wieder beendet, weil er sich in einem Laufduell verletzt. Eine halbe Stunde ist nicht viel Zeit, um sich zu empfehlen. Aber eine habe Stunde reicht durchaus, um zu erkennen, dass von ihm deutlich weniger kommt als von Stocker auf der anderen Seite.

Arthur Cabral: 5,5

Hat am Ende zwar genau so viele Tore erzielt wie Kemal Ademi in den letzten beiden Spielen, nämlich keinen. Ist aber besser eingebunden als der neue Lieblingsstürmer von Karli Odermatt. Gewinnt nahezu jeden Kopfball, behauptet auch am Boden viele Bälle, ist beim 1:0 beteiligt, legt das 3:0 auf. Und läuft unermüdlich.

Edon Zhegrova: 5

Wird schon in der 31. Minute für den verletzten Bua eingewechselt, kommt aber erst nach der Halbzeit so richtig in dieser Partie an. Das 3:0 leitet er durch seinen Pass zu Arthur Cabral ein, das 4:0 bereitet er dann direkt vor. Das ist ein durchaus passabler Arbeitsnachweis für einen längeren Kurzeinsatz.

Luca Zuffi: 4

Kommt nach 63 Minuten für Youngster Bunjaku ins Spiel und darf dabei zusehen, wie Fabian Frei dieses Spiel im Alleingang abrundet. Aktiv eingreifen muss er dabei kaum, es reicht völlig, dass er mit seiner Erfahrung im Mittelfeld für Stabilität sorgt.

Ricky van Wolfswinkel: –

Gibt 186 Tage nach seinem letzten Einsatz sein Comeback und ist dank seinem Einsatz indirekt am 4:0 beteiligt. Das reicht zwar nicht für eine Bewertung, aber das ist dem Holländer an dem Abend, an dem er endlich wieder Fussball spielen darf, völlig egal.