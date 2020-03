Deutliche Zeichen wären angebrachter als fliegendes Klopapier In vielen Ligen verzichten Fussballer auf einen Teil ihres Gehaltes. Von den Profis des FC Basel kamen bislang kaum Zeichen der Solidarität. Schade. Meinung

Mit gutem Beispiel voran? Captain Valentin Stocker und seine Teamkollegen könnten bereits mit kleinen Gesten Solidarität zeigen. Foto: Freshfocus

Vorbilder gibt es inzwischen genug. Die Spieler von Borussia Mönchengladbach haben vor einigen Tagen den Anfang gemacht, indem sie auf einen Teil ihres Gehalts verzichteten. Mittlerweile haben in Deutschland viele Clubs nach­gezogen: Das fängt bei Borussia Dortmund und Bayern München an, um die zwei Grössten zu nennen. Und es geht hinunter bis in die 2. Bundesliga, wo auch finanziell schwächere Vereine wie Bochum oder Karlsruhe die Spielergehälter auf Initiative der Teams bis Ende Juni gekürzt haben.