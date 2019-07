Der Versuch, die Logik auszuhebeln

Es gibt ja durchaus so etwas wie die optimistische Argumentationsschiene, wenn es um die Aussichten des FC Basel in der bevorstehenden Saison geht. Das Gewitter in und um den Club, das sich kurz vor dem Start zur Vorbereitung rund um die Trainerfrage entlud, könnte reinigende Wirkung haben, sodass jene Ruhe einkehrt, die während der gesamten vergangenen Saison vermisst wurde.