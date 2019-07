Der umweltbewussteste Fussballclub der Welt

Spezielle Verköstigung und Rasenpflege

Das zur Hälfte aus Bambus bestehende Trikot ist der neuste Streich beim wohl umweltbewusstesten Fussballclub der Welt. Er hat auch einen neuen Rasen. Dieser wird von einem solarbetriebenen Roboter gemäht. Man wollte auch ein neues Holzstadion mit 5000 Plätzen bauen. Dieser Plan wurde jedoch von der städtischen Regierung abgelehnt.

Speziell ist auch die Verpflegung bei den Forest Green Rovers. Für Spieler, Mitarbeiter und Fans gibt es veganes Essen.

The world's greenest football club ?The world's only #vegan football club ?The world's first carbon-neutral sports club ?Now... the world's first bamboo football kit ????Fair to say, we are doing things another way! #WeAreFGR ????| https://t.co/mKTFMIOmFlpic.twitter.com/HvG252sN9R

— Forest Green Rovers (@FGRFC_Official) 5. Juli 2019