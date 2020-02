«Der Schritt war eine Nummer zu gross für mich»

Marco Streller, Sie werden in der nächsten Saison auch die Super League bei Teleclub als Experte begleiten. Treten Sie in den Ausstand, wenn der FC Basel spielt?

Nein, das werde ich nicht tun. Bis dahin liegen zwei ganze Transferperioden hinter dem FCB, in denen ich nichts mehr mit den Entscheidungen zu tun gehabt haben werde. Ich denke, ich habe dann die nötige Distanz, um auch den FCB zu bewerten.