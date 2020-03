Der grosse Abend von Marcel Herzog

Sieben Punkte liegt der FC Zürich am 10. März 2007 vor dem FC Basel. Verständlich, dass der FCB das Spiel gegen Schlusslicht Schaffhausen, den späteren Absteiger, nutzen möchte, um auf den Leader Boden gutzumachen. Doch das Heimteam rennt im St.-Jakob-Park 93 Minuten lang gegen die Ostschweizer an, bringt dabei aber keinen Treffer zustande. Obwohl Rotblau über eine Stunde lang in Überzahl angreifen darf. Obwohl Mladen Petric nach 25 Minuten einen Elfmeter über das Tor hämmert. Und obwohl Boris Smiljanic in der Nachspielzeit einen letzten Abschluss an die Querlatte setzt.