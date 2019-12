Der Fritz lacht nicht mehr

Es gab den Karli, den Jure, den Köbi, und es gab den Fritz. Es ­waren die Helden alter Zeiten, als Vornamen noch genügten, um Spieler zu erkennen. Vornamen waren wie Statussymbole.

Karli war Karl Grob, der ewige Torhüter des FCZ, Jure war ­Jurica Jerkovic, der Künstler, wie ihn der FCZ sonst kaum einmal gehabt habt, Köbi war Köbi Kuhn. Alle sind sie in diesem Jahr gestorben.

Und jetzt gibt es auch den Fritz nicht mehr, diesen wunderbaren Torjäger aus den Zeiten, als der FCZ gross wurde. Lange schon ist er krank gewesen, Demenz mit Beginn von Alzheimer war die ärztliche Diagnose, die seine Frau, die Entertainerin Monika Kaelin, im April 2017 öffentlich machte. An diesem verregneten vierten Adventssonntag ist Fritz Künzli im Spital Hirslanden gestorben, am 8. Januar wäre er 74 geworden. Künzli war das Leben und ­Lachen, und wenn sich Daniel ­Jeandupeux, so etwas wie der Philosoph unter den früheren Schweizer Fussballern, an seinen alten Mitspieler erinnert, fällt ihm eine Formulierung ein, die so gar nichts Philosophisches an sich hat, die aber den Kern trifft: Fritz sei «ein liebe Siech» gewesen.