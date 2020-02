Der FCB, Corona – und die Frage nach dem Losglück

Was bedeutet das Verbot von Grossanlässen mit mehr als 1000 Personen für den FC Basel? Die Frage lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht genau beantworten. Sicher ist: Am Wochenende wird er keinen Fussball spielen: Die Swiss Football League hat in einer Telefonkonferenz beschlossen, dass die 24. Runde der Super League und der Challenge League abgesagt und zu einem noch zu bestimmenden Zeitpunkt nachgeholt wird. So schreibt das die Liga in einem Communiqué.