Der FC Basel holt zwei Neue an einem Tag

FCB-Sportdirektor Ruedi Zbinden wird auf der FCB-Webseite folgendermassen zitiert: «Ramires ist ein ‹Box-to-Box›-Mittelfeldspieler und sehr laufstark. Er bringt ein neues, dynamisches Element in unser Spiel und ergänz damit unser Mittelfeld optimal.»

Weil Eder Balanta zu Brügge wechselt, und nicht nur im Mittelfeld, sondern auch in der Innenverteidigung eine Lücke hinterlässt, kam schnell der Gedanke auf: Der FC Basel braucht noch einen weiteren Spieler, der in der zentralen Defensive einen Akteur des gesetzten Duos, bestehend aus Eray Cömert und Omar Alderete, vertreten kann.

Diesen Spieler hat Rotblau nun auch noch gefunden: Der FCB verpflichtet leihweise den schwedischen Innenverteidiger Emil Bergström vom FC Utrecht. Bergström (26) unterschrieb einen Leihvertrag bis im Sommer 2020 mit Kaufoption.

Für Bergström ist es eine Rückkehr in die Super League. Er stand von Januar 2017 bis Sommer 2018 bei GC unter Vertrag. Sein Weg führte damals vom schwedischen Club Djurgardens IF über Rubin Kazan leihweise in die Schweiz. Im Sommer 2018 wechselte er dann zum FC Utrecht nach Holland. Der 26-jährige Innenverteidiger stand bis jetzt drei Mal für die schwedische Nationalmannschaft im Einsatz.