Der FC Basel holt einen Innenverteidiger

Diesen Spieler hat Rotblau nun gefunden: Der FCB verpflichtet leihweise den schwedischen Innenverteidiger Emil Bergström vom FC Utrecht. Bergström (26) unterschrieb einen Leihvertrag bis im Sommer 2020 mit Kaufoption.

Für Bergström ist es eine Rückkehr in die Super League. Er stand von Januar 2017 bis Sommer 2018 bei GC unter Vertrag. Sein Weg führte damals vom schwedischen Club Djurgardens IF über Rubin Kazan leihweise in die Schweiz. Im Sommer 2018 wechselte er dann zum FC Utrecht nach Holland. Der 26-jährige Innenverteidiger stand bis jetzt drei Mal für die schwedische Nationalmannschaft im Einsatz.