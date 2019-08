Der dritte Abgang ist der letzte

Es war keine Überraschung, was der FC Basel mitteilte, es war eine Vollzugsmeldung: Der noch eine Saison gültige Vertrag mit dem Mittelfeldspieler Geoffroy Serey Die wurde vorzeitig aufgelöst. Was nichts anderes bedeutet, als dass die Basler sich umgehend von einem Spieler trennen, der in den Planungen für die laufende Saison ohnehin nie eine Rolle gespielt hat.