Der doppelte Konflikt

Es war ein besonderer Tag damals in Kaliningrad, so unvergessen wie unvergesslich. Es war der 22. Juni 2018, die Schweiz besiegte Serbien 2:1, das Spiel war emotional aufgeladen wie kaum eines einer Schweizer Mannschaft. Granit Xhaka erzielte den Ausgleich und jubelte mit dem Doppeladler, Xherdan Shaqiri erzielte das Siegtor und jubelte mit dem Doppeladler. Die Schweiz war so gut wie im WM-Achtelfinal.