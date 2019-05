Die deutschen Medien stellen die Ereignisse der Aufstiegsfeier in der Nacht auf Dienstag in den Vordergrund. Beispielsweise den Aspekt, dass sich Union-Clubpräsident Dirk Zingler während dem historischen Moment nicht im Getümmel, sondern auf dem stillen Örtchen befand. Er erlebte den Abpfiff offenbar nicht, «da war ich mit meiner Frau weg, sie auf der Damentoilette und ich auf der Herrentoilette», wird Zingler zitiert. Vor den Toiletten habe er dann mit seiner Liebsten abgeklatscht.

Die Zeitungen im Grossraum Berlin gehen allerdings schon darauf ein, was Fischer mit seiner Mannschaft erreicht hat (siehe Bildstrecke oben). Allen voran der «Berliner Kurier» windet dem Schweizer ein Kränzchen: «Der Dank geht an Urs Fischer, Oliver Ruhnert und das Team, an jeden einzelnen Mitarbeiter des Clubs bis hin zum Greenkeeper.» Im Kommentar ist weiter zu lesen: «Die Eisernen sind jetzt das 56. Mitglied in diesem elitären Zirkel, der fünfte Berliner Club nach Hertha BSC, TeBe, Blau-Weiss 90 und Tasmania.» Daraufhin zählt die Boulevardzeitung gleich fünf Ziele für die erste Saison in der Bundesliga auf, wobei zwei – «wieder Stadtmeister werden» und «den Klassenerhalt schaffen» – Vorrang haben. «Falls das nicht klappt, eine Fahrstuhlmannschaft werden», schlägt der Autor weiter vor.

«Habe immer daran geglaubt»

Fischer selbst zeigte sich nach dem 0:0 gegen Frankfurt bescheiden, so wie man es sich von ihm gewohnt ist. «Fantastisch. Ich mag es dem Verein, dem tollen Publikum, jedem einzelnen Mitarbeiter total gönnen», betonte er noch auf dem Rasen gegenüber Eurosport. Von einer Bierdusche völlig durchnässt und den positiven Emotionen getragen fand der Trainer lobende Worte: «Der ganze Verein hat einfach alles für diesen Erfolg getan. Es war eine tolle Leistung der Mannschaft, auch wenn wir in der ersten Halbzeit wirklich unsere Probleme hatten. Aber ich habe immer daran geglaubt, dass wir es schaffen können.»

Video: Urs Fischer bedankt sich