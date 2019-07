Der Chef sieht seine Farben wieder

Fischer ist die Arbeit an der Basis ein grosses Anliegen. In Zukunft sollen Talente, die bei Servette ausgebildet werden, direkt ins Ausland verkauft werden und nicht den Umweg über einen Liga-Konkurrenten wie YB, Basel oder den FCZ machen. «Die Akademie ist nicht einfach ein Nice to have, sondern eine Institution, die sich lohnen soll», betont der Präsident. Zudem integriert er Ehemalige in den Betrieb, um die Identifikation zu stärken.

Coach Geiger.

Neben Lombardo ist auch Patrick Müller zurück, er ist als Defensivtrainer geholt worden. Carlos Varela ist als Scout unterwegs. Und an der Spitze der ersten Mannschaft steht Alain Geiger, 1984 Cupsieger und 1985 Meister mit Servette in den grossen, sorgenfreien Zeiten.

Geiger ist mit seinen 58 ein Routinier im Geschäft und völlig unaufgeregt, weil er sich einfach freut auf das, was kommt: «Es ist reizvoller, nach Bern zu fahren als nach Rapperswil oder daheim gegen Basel zu spielen als gegen Chiasso.» Er sieht seinen Auftrag darin, die Mannschaft zum Ligaerhalt zu führen, alles andere fände er eine übertriebene Erwartungshaltung: «Wir sind nicht schlechter als Xamax oder Thun. Aber andere Clubs sind weiter als wir, insbesondere YB und Basel.»

Erwartung: 7000 Zuschauer

4300 Zuschauer kamen im Schnitt zu den Heimspielen in der Challenge League, 7000 sollen es mindestens in der Super League sein. Fischer will aus dem Sportanlass einen Event für die Bevölkerung machen, er redet von einem «Village Servette», in dem vor und nach dem Match Betrieb herrschen soll. Bars, Bands, Spielplätze für die Kinder – «wir können uns mit den schönen Kapiteln der Geschichte von Servette nichts kaufen, wir müssen den Leuten Neues bieten, Unterhaltung».

Ist Servette gut genug, um seinen Platz in der Super League zu verteidigen? «Ich weiss es nicht», antwortet Fischer, «aber die ersten 15 Minuten im Startspiel gegen YB werden mir ein Gefühl geben. Dann weiss ich: Es kommt gut. Oder: Wir müssen noch korrigieren.» Er hat aber Vertrauen in die Spieler. Und in den Trainer, der zwei Jahre arbeitslos war, sich selber bei den Genfern um die Stelle bewarb und ab Sommer 2018 eine Aufstiegsmannschaft formte. Anfänglich wurde Geiger kritisch beobachtet, nun ist er neben Fischer der Heilsbringer für Servette. Er geniesst das. Mit einem breiten Grinsen sagt er: «Der alte Fuchs ist wieder da.»