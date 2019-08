Der Beste steht zwischen den Pfosten

Zweimal 90 Minuten hat der FCB gegen Linz Zeit gehabt, sich für die Champions-League-Playoffs zu qualifizieren. Doch nach dem Rückspiel gegen Eindhoven liess das Team von Marcel Koller vieles vermissen, was es in der Heimpartie gegen den PSV ausgezeichnet hatte. Höheren Ansprüchen genügt Goalie Jonas Omlin. In den vorderen Linien gibt es jedoch mehrere Fragezeichen.