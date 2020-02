«Dann können wir diese Saison Grosses erreichen»

Taulant Xhaka, wir bräuchten mal Ihre Hilfe. Können Sie uns den FCB im Jahr 2020 erklären?

Was wir in diesem Jahr gezeigt haben, war nicht FCB-like. Das genügt nicht den Ansprüchen, die wir an uns selber haben. Das ist meine persönliche Meinung, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendjemand im Verein anders sieht.