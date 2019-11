Das sind die Schweizer EM-Gegner

In der EM-Qualifikation blieben die Italiener als einziges Team neben Belgien makellos: 10 Spiele, 30 Punkte, 37:4-Tore. Sie bewiesen, auf dem Weg zurück zu alter Stärke zu sein. «Das ist ein langer Prozess», sagt Mancini, «aber wir sind Italien, wir sind vierfacher Weltmeister, es muss unser Anspruch sein, bald wieder zur Weltklasse zu gehören.»

Eine sehr talentierte Generation



Mancini setzt auf viele aufstrebende, begabte Akteure. Der feine Spielmacher Nicolo Zaniolo von der AS Roma ist 20, der giftige Federico Chiesa von der Fiorentina 22 wie Vorkämpfer Nicolo Barella. Dessen Inter-Teamkollege und Stratege Stefano Sensi ist 24, aber als grösstes Talent gilt Sandro Tonali, der kurz vor der EM erst seinen 20. Geburtstag feiern wird. Tonali ist noch bei Brescia engagiert, doch die prominenten Clubs von Barcelona bis Manchester City und alle Serie-A-Grössen buhlen um den Techniker, der in seiner Heimat als neuer Pirlo gepriesen wird.

Er erinnert an Andrea Pirlo: Der 20-jährige Mittelfeldspieler Sandro Tonali. (Bild: Claudio Villa/Getty Images)

Nicht nur wegen des 9:1 in der EM-Qualifikation kürzlich gegen Armenien, des dritthöchsten Siegs der Verbandsgeschichte, lässt die Squadra Azzurra ihre Fans träumen. Zumal Milans Goalie Gianluigi Donnarumma immer noch erst 20 Jahre jung ist – und Chelseas Jorginho sowie Marco Verratti von Paris Saint-Germain als Lenker im Aufbau mit 27 Jahren noch ein paar Saisons auf allerhöchstem Niveau agieren können. Abwehrchef ist Leonardo Bonucci von Juventus, im Angriff aber sind die Italiener nicht ganz so stark besetzt. Napolis Lorenzo Insigne ist wirblig, Lazios Ciro Immobile zumindest in der heimischen Liga äusserst torgefährlich – in 13 Partien für Lazio Rom gelangen ihm diese Saison 15 Treffer. Im Nationalteam allerdings ist Immobile, einst bei Dortmund gescheitert, nicht ganz so erfolgreich (10 Tore in 39 Länderspielen).

Trotzdem darf man den Italienern an der Euro 2020 einiges zutrauen. Zumal sie in der Gruppenphase ihre Heimspiele in Rom austragen dürfen. Den einzigen Europameistertitel feierten sie 1968, 2012 verloren sie das Endspiel gegen Spanien. «Es gibt vielleicht noch grössere Teams», sagt Trainer Mancini, «aber ich glaube, an der EM will keiner gegen uns antreten.»

17. Juni in Rom: Italien - Schweiz

Türkei

Der zweite Gegner in der «Schweizer» Gruppe A ist ein alter Bekannter. Das vielleicht bewegendste Spiel einer Schweizer Auswahl überhaupt fand 2005 in Istanbul statt. Nach einem 2:0 im Hinspiel in Bern verlor die Mannschaft des soeben verstorbenen Köbi Kuhn zwar vor 42 000 fanatischen Fans 2:4, sicherte sich dank der Auswärtstore von Alex Frei und Marco Streller aber die Qualifikation für die WM 2006.