Das sind die möglichen FCB-Gegner

Nachdem am Donnerstagabend alle Gruppenzweiten gefunden worden sind, ist klar, wer als Gegner in Frage kommt: Apoel Nikosia, Club Brügge, Bayer Leverkusen, Olympiacos Piräus, Eintracht Frankfurt, Schachtjor Donetsk, Glasgow Rangers, Sporting Lissabon, Cluj, Kopenhagen, Ludogorets Rasgrad, der VfL Wolfsburg, die AS Roma, Wolverhampton Wanderers oder AZ Alkmaar.

Drei Bundesligisten

Mit dabei sind durchaus einige alte Bekannte. Zum Beispiel Sporting Lissabon, gegen das die Basler seit der Saison 2007/08 inzwischen sechs Mal gespielt haben: Insgesamt vier Mal in der Europa League und zwei Mal in der Champions League. Aber auch Cluj, Rom und Rasgrad dürften bei den FCB-Fans durchaus Erinnerungen an die letzten Duelle hervorrufen.

Allerdings sind auch einige Clubs mit dabei, gegen die die Basler in ihrer Geschichte noch nie gespielt haben. Die drei Bundesligisten aus Leverkusen, Frankfurt oder Wolfsburg zum Beispiel. Es wären aufgrund der Nähe drei durchaus attraktive Gegner für den FCB. Und mit David Abraham (Frankfurt), Aleksandar Dragovic (Leverkusen) und Renato Steffen (Wolfsburg) hätte jeder dieser Gegner auch noch einen ehemaligen Basler Spieler im Gepäck.