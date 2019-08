Das Hoffen auf den richtigen Mix

Vor vier Jahren, da hiess der FCB-Trainer Urs Fischer. Er war mit Rotblau soeben in den Playoffs zur Champions League an Maccabi Tel Aviv gescheitert. In der Folge gelang dem FC Basel eine Premiere, weil er erstmals in seiner Geschichte eine europäische Gruppenphase für sich entschied. Die Kampagne endete im Frühjahr in den Achtelfinals gegen den FC Sevilla.

Wiedersehen mit alten Bekannten

Das ist jener FC Sevilla, der damals in Serie die Europa League gewann. Und es ist jener FC Sevilla, bei dem der damalige FCB-Goalie Tomas Vaclik seit einem Jahr im Tor steht. Ein Wiedersehen mit Vaclik und Sevilla wird es für den FC Basel in diesem Kalenderjahr jedoch nicht geben: Beide Clubs sind im höchstbewerteten ersten Topf eingeteilt, wenn heute um 13 Uhr in Monaco gelost wird. Dafür wäre ein Wiedersehen mit einem anderen Goalie und einem Stürmer möglich: Borussia Mönchengladbach findet sich mit Yann Sommer und Breel Embolo im zweiten Lostopf. Der deutsche Traditionsverein vom Niederrhein ist sicher das Wunschlos vieler rotblauer Angestellter und Fans.

Das liegt auch daran, dass es einen grossen Gegner in der Vierergruppe braucht, will man in der Europa League Zuschauer anlocken. Und dass dieser grosse Name dann am besten zieht, wenn man ihm in den vergangenen Jahren nicht begegnet ist.

Wiedersehen mit alten Bekannten könnte es nämlich einige geben – oder mit neuen Bekannten: Im vierten Topf findet sich der Linzer Athletik-­Sport­klub (LASK). Also jener Gegner, an dem die Basler Anfang Monat in der Qualifikation zur Champions League scheiterten. Möglich wäre ein neuerliches Messen, weil der LASK danach den Weg zu den Sternen gegen Brügge nicht zu Ende gehen konnte.

Die Töpfe der Auslosung

Heute werden die Gruppen der Europa League ausgelost. Es gibt zwölf Vierergruppen mit je einem Club aus allen vier Töpfen. In jedem Topf gibt es zwölf Teams. Die Verteilung in die Töpfe wird aufgrund der Fünfjahreswertung gemacht, ausschlaggebend ist der Uefa-Koeffizient.

Die definitive Zusammenstellung der Töpfe gab Uefa am Donnerstagabend nach Redaktionsschluss bekannt: