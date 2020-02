Das Hoch von Felipe Caicedo

Österreich

Am Freitag wurde der Transfer von Noah Okafor zu Red Bull Salzburg bekannt gegeben, am Tag darauf kam er bereits zu seinem ersten Einsatz für seinen neuen Verein. Beim 6:0 im Testspiel gegen Blau-Weiss Linz stand der 19-Jährige in der Startelf, wurde aber bereits nach einer halben Stunde ausgewechselt. Okafor sagte nach dem Spiel: «Ich wurde gut aufgenommen und konnte schon wertvolle Eindrücke sammeln. Ich brauche mit Sicherheit noch Zeit, um in einen Rhythmus zu kommen, aber ich werde dafür hart arbeiten und mutig und selbstbewusst an die neue Aufgabe herangehen.»