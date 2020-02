Das grosse FCB-Problem: Die fehlende Breite auf der Bank

Koller sagte nach dem Spiel, er habe schon in der Pause seine Spieler zu Ruhe und Ballsicherheit aufgefordert. Doch mit zunehmender Dauer schwanden die Kräfte beim FCB, während die Genfer nach und nach zu ihrem Spiel fanden. Von einem routinierten Basler Dagegenhalten war phasenweise wenig zu sehen.

Als der FCB diese Ruhe schliesslich hätte dringend gebrauchen können, sah Koller keine Möglichkeit, diese von der Bank zu bringen. Was hätte er um einen Spieler wie Kevin Bua, wie Ricky van Wolfswinkel oder – für die letzten paar Minuten – selbst Zdravko Kuzmanovic gegeben? Aber die stehen ihm ja nicht zur Verfügung, und darum musste der Trainer schliesslich sagen: «Es wird schwierig, wenn diese Aufgabe ein 18-, 19- oder 20-Jähriger übernehmen muss.»

Zwei statt drei Wechsel

Es ist offensichtlich. Fehlen dem FCB ein paar Stammkräfte gesperrt oder verletzt, wie dies aktuell der Fall ist, schwinden die Alternativen auf der Bank. Obwohl gegen Servette zu beobachten war, dass bei einigen Akteuren die Laufwege kürzer wurden, sah sich der Trainerstaff nicht in der Lage, einen frischen dritten Spieler aufs Feld zu schicken, der dem Team wohl auch wirklich weitergeholfen hätte.

Bergström und Ademi zählen zwar nicht mehr zu den Jungen, doch ihre Formkurve zeigte zuletzt nach unten. Ramires ist seit der Ankunft im September mehr verletzt als gesund. Und Zhegrova ist auch nicht unbedingt der Spielertyp, dem man zutraut, im Spiel gegen den Ball einen drohenden Ausgleich noch abzuwenden. Also verzichtete Koller, wie schon im Spiel gegen YB, auf einen dritten Wechsel.

Es ist dies ein Indiz dafür, dass die Breite der Bank alles andere als meisterlich ist. Das jüngste Beispiel dafür liefert Afimico Pululu: Seit dem YB-Spiel ist er nur noch Reservist oder – wie in Zürich – erst gar nicht im Kader. Gegen Servette wurde Pululu eingewechselt, um den schwächelnden Blas Riveros auf links zu unterstützen. Ruhe bringt der 20-Jährige aber ebenso wenig ins Spiel wie Bunjaku. Der 18-Jährige kann gerade mal auf 144 Minuten in der Super League zurückblicken. Der Ostschweizer ist also keiner, von dem erwartet werden kann, dass er in einer schwierigen Phase einer Partie Verantwortung übernimmt.

Und das Problem ist: Die Situation wird sich so rasch nicht entspannen. Im Gegenteil: Im nächsten Liga-Spiel gegen Luzern fehlen Valentin Stocker und Petretta gesperrt. Die Ersatzbank wird noch dünner besetzt sein. Ein Umstand, der die aktuelle Lage des FCB in der Liga widerspiegelt.