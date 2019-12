Das defensive Dreieck und der kantige Stürmer

Jonas Omlin: 4,5

Der Grund, warum es schwerfällt, ihm eine höhere Note zu geben, ist einfach: Muss keine Parade zeigen und sich mit wenigen heruntergeplückten Flanken begnügen. Er wird gut damit leben können, zumal er erneut ohne Gegentor bleibt.

Silvan Widmer: 4,5

Mit Wusel-Dribbler Zhegrova vor ihm konzentriert er sich auf seine defensiven Aufgaben und löst diese ohne grössere Probleme. Mehr braucht es von ihm an diesem Sonntag nicht. Eine solide Darbietung, die eine solide Bewertung bringt.

Eray Cömert: 6

Sein Schuss zum 1:0 ist natürlich der Hammer. Vor allem aber ist er die frühe Krönung eines von Anfang bis Ende überzeugenden Auftritts gegen den Ball. Lässt im Duett mit Alderete nie zu, dass Sion gefährlich in die Basler Box eindringt.

Omar Alderete: 5,5

Lässt im Duett mit Cömert nur ein einziges Mal zu, dass Sion gefährlich in die Basler Box eindringt, als er Doumbia etwas Platz lässt, diesen aber bis zu dessen missglücktem Abschluss einholt. Alles in allem bewegt auch er sich nahe an der Maximalnote.