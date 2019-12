Crnogorcevic wechselt zum FC Barcelona

Von ihrem neuen Arbeitgeber zeigt sich die Schweizerin begeistert: «Alles ist super professionell, das sieht man normalerweise im Frauenfussball nicht.» Sie freue sich auf die Champions League, und möchte mit ihren neuen Teamkolleginnen deren Finaleinzug der letzten Saison wiederholen. Die Barça-Frauen wurden bisher viermal Meister und gewannen sechsmal den spanischen Cup.

Die Schweizer Rekordtorschützin hatte letzten Monat ihren Abschied aus der nordamerikanischen Profiliga bekannt gegeben. Dort war sie seit 2018 für Portland aktiv. Zuvor hatte Crnogorcevic ab 2009 in der deutschen Bundesliga für den Hamburger SV und 1. FFC Frankfurt gespielt. Ihre Karriere hatte sie an ihrem Geburtsort beim FC Steffisburg und in Thun begonnen. Für das Schweizer Nationalteam war sie in 117 Spielen 57-mal erfolgreich.

???? Hi Barça Fans! There’s a message for you from @AnaCrnogorcevic ???? Hola culers! Tenim un missatge per a vosaltres???? ¡Hola culers! Tenemos un mensaje para vosotr@s#FCBFemenipic.twitter.com/b8FIJRpcOh — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) December 4, 2019

