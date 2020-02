Christian Gross in Saudiarabien entlassen

Argentinien: Einer, der schon gewechselt ist, weil er nicht zum Einsatz kam, ist Carlos Zambrano. Sein letztes Ligaspiel absolvierte der Peruaner noch für den FCB, am 22. Mai 2019 gegen Thun. Im Sommer wechselte er nach Ablauf seiner Leihe und mehreren Topleistungen an der Copa America, wo er es mit dem Nationalteam bis ins Finale schaffte, zurück zu Dynamo Kiew. Dies, obwohl er noch sagte: «Im schlimmsten Fall, und das sage ich kühl, muss ich zurück in die Ukraine.» Kurios ist, dass der 30-Jährige zwar zwei Jahre bei dem ukrainischen Verein unter Vertrag stand, aber für sie kein einziges Spiel absolvierte. Ende Januar durfte Zambrano dann gehen, sein neuer Arbeitgeber ist heisst Boca Juniors. «Für mich geht mit diesem Wechsel ein Kindheitstraum in Erfüllung», freute er sich über seine neue Heimat. Am Sonntag war er zum ersten mal im Kader, tat aber vorerst das, was er sich seit Monaten gewohnt ist: zuschauen.

England/Wales: Um Spielpraxis zu sammeln, die er beim FCB nicht kriegte, wechselte Aldo Kalulu im Sommer in die zweithöchste englische Liga zu Swansea City. Dort kam er aber bis jetzt gerade mal zu sieben Einsätzen in der EFL Championship. Dies ist auf seine Knöchelverletzung zurückzuführen, die er sich in seinem zweiten Einsatz für Swansea Mitte August zugezogen hatte. Sein Comeback konnte er erst vier Monate später geben. Nachdem er dann in den ersten fünf Spielen im Dezember zu drei Teileinsätzen kam, musste er zuletzt wegen seiner Verletzung immer wieder pausieren. Nun scheint es bei ihm aber weder aufwärtszugehen. Am Samstag stand der 24-jährige Franzose gegen Huddersfield seit langem wieder in der Startformation. Er spielte 63 Minuten, bevor er ausgewechselt wurde. Kalulu sagte nach dem Spiel, dass er glaubt, Trainer Steve Cooper mit seinem Einsatz eine positive Nachricht gesendet zu haben: «Ich habe eine Weile auf diese Gelegenheit gewartet, aber ich war nicht überrascht, weil ich versuche, im Training hart zu arbeiten. Der Trainer gab mir diese Gelegenheit, und ich war glücklich. Ich habe dem Trainer gezeigt, dass ich der Mannschaft helfen kann.»

Deutschland: Renato Steffen konnte beim 4:0 von Wolfsburg gegen Mainz einen Doppelpack verbuchen. Vor allem sein zweites Tor, bei dem er gleich zwei Spieler im gegnerischen Strafraum austrickste, war sehenswert.

Portugal: Nachdem Andraz Sporar in seinen ersten vier Einsätzen für Sporting Lissabon noch kein Treffer gelang, scheint er nun angekommen zu sein. Beim 3:1 über Istanbul Basaksehir im Europa-League-Sechzehntelfinal sowie beim 2:0 gegen Boavista Porto gelang dem Slowenen je ein Treffer.

Saudiarabien: Aus seiner Position als Trainer entlassen wurde Christian Gross. Der 65-Jährige hatte bei Al-Ahli Dschidda im Herbst bis Ende Saison unterschrieben, sein Vertrag wurde nun aber vorzeitig aufgelöst. Gross gewann zwölf seiner 18 Partien, und seine Mannschaft stand zum Zeitpunkt der Entlassung auf dem dritten Rang der Liga.