Chelsea dominiert und gewinnt gegen die Spurs

Das Heimteam gewann verdient. Giroud brachte es in der 15. Minute in Führung, Sekunden nachdem Teamkollege Barkley den Pfosten getroffen hatte. Chelsea powerte weiter, Marcos Alonso kam zu einer guten Tormöglichkeit. In der 48. Minute erhöhte der Spanier nach einer schönen Kombination auf 2:0. Nur wenig später setzte er einen Freistoss ans Lattenkreuz. Der Ausgleich fiel erst in der 89. Minute. Er war bezeichnend für den Auftritt der Spurs: Chelsea-Verteidiger Rüdiger lenkte den Ball von Lamela ins eigene Tor ab. Die Blues haben nun vier Punkte Vorsprung auf Tottenham und festigen den 4. Platz.

The more I see it, the worse it gets. Yellow card for Lo Celso now, but how lucky to avoid TWO possible reds before #locelso ???? #CHETOTpic.twitter.com/1mvR2MDguJ — Reshmin Chowdhury (@ReshminTV) February 22, 2020

Zu reden gab einmal mehr ein VAR-Entscheid. Tottenhams Giovani Lo Celso trat Cesar Azpilicueta mit voller Wucht aufs Schienbein – und wurde nicht einmal verwarnt, unverständlicherweise auch nicht nach Konsultation des Videoschiedsrichters. Es wurde noch kurioser: Ein BT-Sport-Journalist verkündete während des Spiels, mit den Video-Schiedsrichtern im Stockley Park Kontakt gehabt zu haben. Diese gaben den Fehler zu und sagten, Lo Celso hätte des Feldes verwiesen werden müssen.

BREAKING: We have been speaking to Stockley Park who have admitted they got the decision wrong and Lo Celso should have been sent off... @btsport — Jake Humphrey (@mrjakehumphrey) February 22, 2020

