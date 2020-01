Ceccaroni distanziert sich von Burgener

Dann war Marco Streller an der Reihe. Und, ganz ehrlich, diese Veranstaltung am 7. April 2017 konnte ihn dringend gebrauchen. Bernhard Burgener hatte den Mitgliedern des FC Basel soeben sein rotblaues Konzept präsentiert, als Streller die Bühne betrat und die Männer an Burgeners Seite vorstellte: Massimo Ceccaroni, Alex Frei – und sich selbst natürlich.