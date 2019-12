BVB sichert sich begehrtes Stürmertalent

???? Wer schreibt denn hier schon seine Wünsche für 2020 auf? pic.twitter.com/6rhGmVlMhs — Borussia Dortmund (@BVB) December 29, 2019

Zwei Tage vor Silvester gibt Borussia Dortmund also seinen neuesten Transfercoup bekannt: Haaland stösst von Salzburg nach Deutschland, er soll ungefähr 22 Millionen Euro kosten, das ist die festgeschriebene Ablösesumme im Vertrag mit dem Red-Bull-Club. Vergleichsweise ein Schnäppchen für einen 19-jährigen Stürmer, der in dieser Saison in 22 Pflichtspielen 28 Tore erzielte. Haaland unterschreibt bis 2024, er habe sich trotz vieler Angebote absoluter Topclubs aus ganz Europa für Dortmund entschieden, so Hans-Joachim Watzke, der Geschäftsführer von Dortmund.

Haaland hatte erstmals an der U-20-WM im Mai auf sich aufmerksam gemacht. Vor allem ein Spiel blieb in Erinnerung. Beim 12:0 von Norwegen gegen Honduras schoss er neun Tore. Mit der erstmaligen Teilnahme Salzburgs in der Champions League betrat er die Bühne des Weltfussballs dann endgültig. In sechs Spielen gelangen dem Sohn des ehemaligen norwegischen Nationalspielers Alf-Inge Haaland bereits acht Tore.