Buas doppelter Fokus

Jonas Omlin: 4,5 Als Schlussmann des FC Basel hat er ja in der Super League noch nie ein Tor gegen den FCZ kassiert. Diese Serie geht weiter, weil die Gäste Omlin so gut wie gar nicht prüfen und der Goalie sich über seinen nächsten #zeropiero, sein drittes Spiel in dieser Saison ohne Gegentor, freuen kann.