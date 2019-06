Brasilien kämpft mit seinen Obsessionen

Dann gibt es Neymar. Der Mann befeuert die Fantasien vieler Menschen mit seiner spektakulären Spielweise, seit er vor zehn Jahren mit 17 den Durchbruch realisiert hat. Neymar ist nicht dabei, weil er sich im Test gegen Katar (2:0) letzte Woche mal wieder schwer verletzte, diesmal am rechten Knöchel. Er beherrscht die Schlagzeilen gleichwohl wegen Vergewaltigungsvorwürfen. Zu einer Anhörung bei der Polizei in Rio de Janeiro erschien er an Krücken und mit leidgeplagter Miene.

In die Seele eingebrannt

Und es gibt die Seleção sowie das Maracanã, Mythen sind sie beide, gegenseitige Liebe aber existiert nicht. Im Gegenteil. Bald fünf Jahre ist es her, als Brasilien an der Heim-WM den Final im legendären Stadion in Rio verpasste: 1:7 gegen Deutschland im Halbfinal in Belo Horizonte. Ohne den gesperrten Captain Thiago Silva. Und ohne Neymar. Verletzt, weil ihn Kolumbiens Juan Zuniga im Viertelfinal kurz vor Schluss brutal gefoult hatte.

Die Blamage gegen Deutschland hat sich tief in die Seele des Fussballlandes eingebrannt. Wie die schwerste Niederlage, dieses 1:2 gegen Uruguay zum Abschluss der WM 1950. Weltmeister Uruguay, Brasilien im Schock. Im Maracanã vor offiziell 173'850, inoffiziell rund 200'000 Zuschauern. Es war das bestbesuchte Spiel der Geschichte.

Ohne Neymar setzt Trainer Tite auf den 160-Millionen-Franken-Mann als zentrale Figur: Coutinho.

Ohne Superlative geht es selten bei Neymar, dem Maracanã, der Seleção. Brasilien ist Rekordweltmeister, der fünfte Triumph liegt allerdings 17 Jahre zurück, an der Copa America triumphierte die Auswahl letztmals 2007. Erst acht Mal gewann Brasilien das älteste Turnier der Welt, ausgetragen seit 1916, Uruguay (15) und Argentinien (14) haben deutlich mehr Titel geholt, zuletzt siegte zweimal Chile.

Dieses Jahr ist der Druck im politisch und wirtschaftlich schwer kriselnden Riesenland besonders ausgeprägt. Und all die Obsessionen vermischen sich gerade: die Talente, Neymar, die Endspielarena Maracanã. Wie an den Olympischen Spielen 2016, als Brasilien den Final gewann. Im Maracanã. Gegen Deutschland im Penaltyschiessen. Neymar verwandelte den entscheidenden Elfmeter – und begann sofort zu weinen.