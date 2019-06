Black-Stars-Sportchef Faé: «Das war grosses Kino»

Peter Faé, herzliche Gratulation zum Aufstieg!

Danke! Endlich haben wir es geschafft.

Wie fühlen Sie sich?

Grossartig. Als kleiner Verein haben wir dieses Ziel erreicht. Als ich mich vor 14 Jahren bei den Black Stars zu engagieren begann, waren wir in der Drittliga, nun in der dritthöchsten Liga der Schweiz. Das ist bemerkenswert.

Das Hinspiel verloren die Black Stars gegen Baden 1:2, in der zweiten Partie im Aargau siegte Ihre Mannschaft 4:0. Haben Sie an eine solche Wende geglaubt?

Ja, denn im Hinspiel verschliefen wir einzig die Startphase und kassierten dort zwei Tore. Der Rest der Partie war in Ordnung. Die Spieler wussten, dass es in diesen Aufstiegsspielen kein Larifari verträgt. Das habe ich ihnen klipp und klar gesagt.