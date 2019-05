Besser als Embolo

Mindestens so wichtig war, dass zuvor mit Marek Suchy der Captain verabschiedet wurde, ehe der Tscheche noch einmal als Einwechselspieler zum Einsatz kam, bevor er nach fünfeinhalb Jahren Rotblau weiterzieht. Und mindestens so wichtig wie das Resultat war auch, wer dabei die Tore erzielte. Weniger im Falle von Doppeltorschütze Samuele Campo (23. und 56. Minute) oder von Blas Riveros (78.), sondern vor allem von Julian Vonmoos: Der erst 18-jährige Stürmer kam in der 73. Minute zu seinem Profidebüt – und traf in der 90. zum 4:1. Ein Kunststück, das beim FCB nicht einmal Breel Embolo gelungen war.

Dieser hatte zwar am 16. März 2014 gegen den FC Aarau (5:0) ebenfalls in seinem ersten Super-League-Spiel getroffen. Allerdings war der jetzige Schalke-Angreifer schon drei Tage zuvor in der Europa League gegen Red Bull Salzburg zu seinem Profidebüt gelangt.