«Bei Manchester bist du oft nur eine Nummer»

Nishan Burkart, wieso wechselt man von Manchester United zum SC Freiburg?

Weil es für meine Karriere der richtige Schritt ist.

Was bietet Freiburg, was United nicht bieten kann?

Es ist ja kein Geheimnis, dass der Sprung in die Premier League riesig ist. Man braucht viel Glück und auch das richtige Timing, damit man überhaupt mal eine Chance bekommt. In Freiburg sind die Chancen sicher etwas grösser, dass ich mich durchsetzen kann und den Sprung in die Bundesliga schaffe.