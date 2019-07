Bash die BaZ!

Die Frage, die sich die meisten Basler Fans aktuell stellen: Kann die Mannschaft von Marcel Koller die grösstenteils positiven Erkenntnisse aus der Vorbereitung mit in die neue Saison hinüber nehmen oder startet das neue Fussball-Jahr etwa wieder so turbulent, wie es in der vergangenen Spielzeit der Fall war?

Wie die beiden ersten Spiele der Saison – und alle, die da noch folgen werden – wohl ausgehen werden, das kann niemand abschätzen. Aber genau darin besteht ja der Reiz des Fussballs. Und genau darum gibt es ab dieser Saison auch ein Tippspiel der Basler Zeitung rund um den FC Basel.

Attraktive Preise

Ab jetzt können sich alle Interessierten, denen ohnehin schon immer klar war, dass sie mehr Ahnung vom Fussball haben als die Sportredaktion der BaZ, anmelden und bis zur Winterpause die Spiele der Basler tippen. Alle Begegnungen in der Super League werden getippt, auch die der weiteren neun Mannschaften. Dazu kommen die weiteren Partien der Basler in den anderen Wettbewerben. Und vor dem Auftakt in Sion am Freitag kommen noch mehrere Bonusfragen über den Ausgang der Hinrunde hinzu, die am Ende des Jahres darüber entscheiden könnten, welcher Tipper die erste Runde gewinnt.

Der Sieger des Tippspiels darf zum ersten Basler Heimspiel in der nächsten Rückrunde die bezwungenen Sportredaktoren der Basler Zeitung in den St.-Jakob-Park begleiten und ihnen live vor Ort erklären, wie man eigentlich die richtigen Ergebnisse zum FCB vorhersagen kann. Aber auch für den zweit- und drittbesten Tipper gibt es noch attraktive Preise, die sich mit ein paar richtig getippten Ergebnissen gewinnen lassen.

www.kicktipp.de/baz