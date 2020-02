Ausgetanzte und Ausgefallene

Jonas Omlin: 4

Das Gegentor ist ihm nicht anzulasten. Aber er hat auch keine Szene, in der er sich auszeichnen kann und muss froh sein, dass sein früher Fehlpass auf den Gegner genau so folgenlos bleibt wie sein Ausflug in der 88., als er Cömert abräumt.

Silvan Widmer: 3,5

Hat ein, zwei gute Offensiv-Szenen und hält gegen hinten eigentlich lange dicht. Ist dann aber beim Gegentor mittendrin im Geschehen, als er sich im Duett mit Riveros vom enteilten Munsy vor dessen Abschluss düpieren lässt.

Eray Cömert: 4

Muss sich in der Defensive grundsätzlich nicht viel vorwerfen lassen, zumal er bei der Entstehung des Gegentors auf einen FCB-Corner standesgemäss im gegnerischen Strafraum den Kopfball sucht. Findet diesen dann in der 89. – Faivre hält.

Omar Alderete: 4,5

Muss sich in der Defensive grundsätzlich nicht viel vorwerfen lassen, zumal er bei der Entstehung des Gegentors auf einen FCB-Corner standesgemäss im gegnerischen Strafraum den Kopfball sucht. Findet diesen aber auch in der Folge nicht.

Blas Riveros: 3,5

Hat ein, zwei gute Offensiv-Szenen und hält gegen hinten eigentlich lange dicht. Ist dann aber beim Gegentor mittendrin im Geschehen, als er sich im Duett mit Widmer vom enteilten Munsy vor dessen Abschluss düpieren lässt.

Taulant Xhaka: 4

Trägt mit ein paar guten Impulsen durchaus zum Basler Offensivspiel bei und macht defensiv fast immer seinen Job. Die Ausnahme bildet die Szene, die zum Gegentor führt, als auch er den Thuner Konter nicht zu unterbinden vermag.

Orges Bunjaku: 4,5

Er macht bis zu seiner Auswechslung eine wirklich passable Partie und zeigt dabei auch Emotionen, wenn er gefoult wird. Dass er nicht auch noch der grosse Impulsgeber im Spiel nach vorne ist, vermag bei einem 18-Jährigen nicht verwundern.

Valentin Stocker: 3

Es ist nicht so, dass er keinen Beitrag zur Offensive leistet. Aber es ist auch so, dass er der Captain und damit erster Führungsspieler ist. Zudem attestiert man ihm die Fähigkeit zum Aggressivleader. Nach diesem Resultat hat er nicht erfüllt.

Fabian Frei: 3,5

Im Gegensatz zur Vorwoche finden seine Abschlüsse dieses Mal nicht den Weg ins Tor. Das ist vor allem in der 24. Minute ärgerlich, weil er aus guter Position auf Torwart Faivre schiesst. Hat mehr vom Spiel als Stocker, bringt aber auch zu wenig.

Edon Zhegrova: 4

Man kann ihn auch schlechter bewerten, weil er nicht in jeder verheissungsvollen Situation richtig entscheidet. Unter dem Strich ist aber auch festzustellen: So gut wie immer, wenn der FCB Torgefahr entwickelt, hat er den Fuss im Spiel.

Arthur Cabral: 3,5

Ein Seitfall-Zieher und ein Kopfball knapp am Tor vorbei ist das, was von ihm in Erinnerung bleibt. Der Rest sind ein paar Ansätze, Missverständnisse und verlorene Bälle. Das war weit von dem entfernt, was er in Zürich bei seinem Comeback gezeigt hat.