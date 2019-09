Aufruhr beim heutigen Schweiz-Gegner

Heim- und Auswärtsfans sind in Irland nicht die gleichen. Die Auswärtsfans sind es in allererster Linie, die das Bild vom irischen Fussballfan prägen. Zu Tausenden ziehen sie los, um ihrer Mannschaft aufs Festland zu folgen und da während ein paar Tagen eine gute Zeit zu haben. So war das etwa an der EM 2012, als Irland gegen Spanien überfordert war und 0:4 zurücklag.

Darum begannen die Iren auf den Tribünen «Field of Athenry» zu singen, 1,5 Millionen haben sich das auf Youtube schon angeschaut. Das Lied passte zur Hoffnungslosigkeit der Fussballer: Es handelt von der irischen Hungersnot im 19. Jahrhundert. Die Uefa ehrte die irischen Fans am Ende jenes Jahres mit einem Sonderpreis.

Die Mittelklasse aus England

Die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit müssen sich die Fussballer gerade derzeit mit anderen Sportarten teilen, die typisch sind für das Land. Im Gaelic Football fand am Sonntag der Final vor 80'000 Zuschauern statt, und so viele kommen nochmals, wenn der in ein paar Tagen wiederholt wird. Das Rugby-Team wiederum bereitet sich auf die WM in Japan vor. Aktuell ist es die Nummer 2 der Welt. Die Fussballer liegen auf Rang 32.

Immerhin sind sie ordentlich in diese EM-Qualifikation gestartet und haben die Pflicht mit den Siegen gegen Georgien und zweimal gegen Gibraltar erfüllt. Das 1:1 in Dänemark ragt als Ergebnis heraus, seit Mick McCarthy letzten November als Nationaltrainer zurückgekehrt ist.

Das Rückgrat seiner Mannschaft besteht aus Spielern aus der Mittelklasse der Premier League: In der Abwehr sind das Seamus Coleman (Everton) und Shane Duffy (Brighton), im Mittelfeld Conor Hourihane (Aston Villa) und Jeff Hendrick (Burnley), und ganz vorne ist es Callum Robinson, einer von vier Spielern von Aufsteiger Sheffield United. Am Samstag hatte er einen grossen Auftritt mit seinem Tor beim 2:2 gegen Chelsea.

Die Iren haben sechs Punkte mehr, aber auch zwei Spiele mehr als die Schweiz. Ihr Problem ist das Toreschiessen, fünfmal haben sie erst getroffen. Wenigstens verhehlen sie ihre Freude nicht, dass bei der Schweiz Xherdan Shaqiri fehlt. Stürmer David McGoldrick sagt: «Ich bin darum ganz aufgeregt.»

