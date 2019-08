Aufregung nach diesem Tritt von Kimmich auf Sanchos Fuss

Holt man sich so einen Ball mit der Fuss-Sohle? In der 76. Minute des deutschen Supercups versucht sich der Dortmunder Jadon Sancho in ein wenig Spielverzögerung, er stellt sich vor den im Aus liegenden Ball. Da kommt der Bayer Joshua Kimmich, tritt erst Sancho auf den Fuss – und packt sich dann das Spielgerät.