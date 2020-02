«Auch im Fussball-Geschäft kannst du einen eigenen Weg gehen»

Für den FC Basel geht es im Spiel gegen St.Gallen darum, nicht den Anschluss an die Tabellenspitze der Super League zu verlieren. Es ist das zweite Spitzenspiel des FCB innerhalb von einer Woche. Und nach der Sperre von Omar Alderete könnte es am Sonntag auch der zweite Einsatz von Emil Bergström in Folge sein.